L’Associazione Lamezia Muse presieduta da Peppino Buffone in collaborazione con l’Associazione Santi 40 Martiri, presenta la seconda edizione dell’evento Tradizione Lametina “Lamezia, storia, poesia, e i luoghi dimenticati”. L’iniziativa si terrà al Teatro S.Eufemia a partire dalle 18.30.

Tra gli ospiti la Prof.ssa Giovanna De Sensi Sestito, docente dell’Unical, che ripercorrerà la storia del quartiere dell’antica Giudecca di Nicastro.

Salvatore De Biase, poeta e scrittore, reciterà alcune sue liriche in vernacolo che rievocheranno i luoghi dimenticati, leit motiv dell’incontro.

Giovanni Mazzei, letterato, disserterà su “dialetto, lingua ed etimologia”

Durante la serata l’associazione dei Santi 40 Martiri curerà una mostra fotografica dal titolo “Dai luoghi alle parole, i luoghi di chi nessuno parla”. Il Reportage fotografico sarà illustrato da Luigi Serafino Gallo presidente dell’associazione.

Ad aprire la serata sarà Valentina Tedesco, vicepresidente dell’associazione Lamezia Muse.

L’evento ideato da Lamezia Muse in collaborazione con l’Associazione Santi 40 Martiri, vuole essere un viaggio tra i luoghi ,le parole e la storia spesso sconosciuti e dimenticati di Lamezia, cittadina ricca di storia e di passato che spesso gli stessi lametini ignorano.