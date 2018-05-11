CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni – sede di Reggio Calabria, in persona della sua Presidente, avv. Maria Grazia Marra, si congratula col Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto per aver dotato la Calabria dell’Osservatorio sulla violenza di genere e di aver scelto CAMMINO quale sua componente.

La Calabria è una delle prime Regioni Italiane che si avvarrà di uno strumento strategico nel monitoraggio e nel contrasto alla violenza sulle donne.

Chi è Cammino

CAMMINO, riconosciuta dal CNF quale associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa, dal 1999 opera su tutto il territorio nazionale nel settore della tutela dei diritti della persona, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili ed alle vittime di violenza.

Quale componente dell’Osservatorio, Cammino offrirà tutto l’apporto utile e necessario per il buon funzionamento dello stesso per il tramite della propria associata, avv.to Giovanna Cusumano, scelta a rappresentare l’Associazione per la sua comprovata esperienza nelle tematiche oggetto di studio e analisi.

Giovanna Cusumano, rappresentante di Cammino

L’avv. Giovanna Cusumano, già consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri -dip. Pari Opportunità- ha già ricoperto il prestigioso incarico di Presidente della CRPO Calabria portando avanti proposte di legge regionali finalizzate al contrasto della violenza di genere.

Con la consapevolezza che il percorso per affrancare il nostro Paese dal crimine contro l’umanità, quale è stata riconosciuta la violenza sulle donne, sia ancora lungo e faticoso e con la ragionevole certezza che solo investendo nella educazione alle sane relazioni umane sin dalla tenera età si possa innescare quel meccanismo virtuoso di rinnovamento culturale, auguriamo a tutti i componenti dell’Osservatorio un buon lavoro.

Fonte: Il Presidente di CAMMINO Sede di Reggio Calabria – Avv. Maria Grazia Marra