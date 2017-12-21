Si è celebrato il secondo compleanno dell’associazione territoriale denominata Fidelitas. L’associazione Fidelitas, socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato, opera attivamente e fattivamente su tutto lo specchio dei Paesi della Piana di Sibari ed oltre e si prefigge di apportare giovamento e benessere, oltrechè sostegno, verso le famiglie indigenti e bisognose del territorio. A prendere parte al compleanno, oltre al Presidente avvocato Giuseppe Vena ed a tutti i soci iscritti, anche molti esterni all’associazione che si sono avvicinati al sodalizio sociale, complimentandosi per l’operato sociale svolto. Durante il corso della serata i soci Fidelitas hanno proiettato un video ritraente le circa duecento attività benefiche operate dalla Fidelitas , per il territorio della Sibaritide, solamente per l’anno 2017. Il Presidente Vena ha ringraziato tutti i soci iscritti, specialmente i Delegati e Vice Delegati che rappresentano i Paesi del territorio dove opera l’associazione. Il momento festoso è proseguito con una conviviale, che si è conclusa con il taglio della torta di compleanno.