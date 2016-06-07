L’associazione velica ‘Pasquale Chilà’ protagonista in acque calabresi

Con l’appropinquarsi della stagione estiva si intensificano le regate nelle acque regionali e i giovanissimi velisti dell’associazione velica “Pasquale Chilà” tornano a gareggiare e ad acquisire esperienza.

I risultati alla Regata della Repubblica e a Crotone

Lusinghieri sono stati i risultati ottenuti dal sodalizio della presidentessa Paola Chilà (guidato nell’occasione dall’istruttore Alessandro Taverriti) alla “Regata della Repubblica”, svoltasi al Circolo Velico di Reggio Calabria e riservato agli Optimist. Fra i cadetti Elena Santoro si è piazzata al 2° posto, Andrea Spagnolo al 3°, Giuseppe Zagari al 4°, Marta Malara all’8° e Carlo Montesano al 10°. Quinta piazza per Valentina Zema fra gli juniores.

Sfortunate coincidenze hanno invece limitato le prestazioni nella prima selezione zonale Optimist tenutasi nello specchio di mare antistante il porto di Crotone, cui hanno partecipato una cinquantina di imbarcazioni provenienti da tutta la Calabria. La regata, organizzata dal Circolo Velico Crotone, ha visto impegnati fra i cadetti Elena Santoro, Marta Malara, Andrea Spagnolo, Giuseppe Zagari e Simone Marcianò. Sempre Valentina Zema ha rappresentato la Velica Chilà a livello juniores. In acque pitagoriche l’associazione era rappresentata dall’istruttore Audino Romeo, con la supervisione di Paola Chilà. “I nostri giovani velisti – ha detto quest’ultima a margine delle due regate – stanno proseguendo brillantemente il loro percorso di crescita avviato qualche anno fa in sinergia col Circolo Nautico del presidente Michele Polimeni. Continuando su questa strada sono certa che in futuro ci toglieremo ancora tante soddisfazioni”.

Finali nazionali e centro estivo marino al Circolo Nautico

A testimonianza della bontà del lavoro intrapreso, c’è da registrare anche la partecipazione di Federico Cola e Giulia Galante alle finali nazionali dei giochi studenteschi di vela svoltisi a Vigna di Valle (sul lago di Bracciano), presso il centro sportivo dell’Aeronautica militare.

La proficua collaborazione fra associazione velica “Pasquale Chilà” e Circolo Nautico di Reggio Calabria proseguirà a breve con l’XI Centro estivo marino, dal 13 giugno al 31 luglio, proprio al Circolo Nautico. Non solo vela, ma anche nuoto, canoa, giochi in spiaggia e tante altre attività in palinsesto per passare un’estate in allegria all’insegna dei sani valori dello sport.