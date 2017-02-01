L’astrofisica Sandra Savaglio ospite di ‘Calabria d’autore’

“Siamo soli nell’universo?

” è il tema, alquanto affascinante, dell’incontro con l’astrofisica Sandra Savaglio che si terrà domenica 5 febbraio alle ore 18,30 presso la sala museo ”Il Ferroviere” della stazione Fs di Reggio Calabria Santa Caterina, dove è sita la sede dell’associazione Incontriamoci Sempre per il volontariato. L’iniziativa fa parte del cartellone della rassegna Calabria d’Autore, la serata di domenica sarà condotta da Marco Mauro e Terry Malara.

L’astrofisica Savaglio è specializzata nell’astrofisica delle galassie distanti, dell’arricchimento chimico dell’universo e dei fenomeni esplosivi ,vanta oltre centoventi pubblicazioni in riviste internazionali, in qualità di autrice o coautrice. Nel 2004 appare sulla copertina della rivista americana Time come simbolo della fuga dei cervelli europei negli Stati Uniti. Attualmente lavora in Germania, all’istituto Max-Planck per la fisica extraterrestre, nel polo europeo di maggiore valore nel campo dell’astrofisica. Ha insegnato astrofisica alla Johns Hopkins University a Baltimora, l’Università della Calabria e l’Università tecnica a Monaco di Baviera.