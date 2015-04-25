Late shopping: negozi aperti fino alle 22

Confcommercio invita i negozi di Reggio Calabria all'apertura e all'orario prolungato fino alle 22 per gli Stati Generali della Cultura

Anche la Confcommercio di Reggio Calabria risponde presente agli Stati Generali della Cultura, l’iniziativa messa in campo dalla Provincia e in programma fino al prossimo 30 aprile 2015.

Un ricco calendario di eventi rivolto a tutti i 97 comuni della provincia.

Per l’occasione, sabato 25 Aprile, Confcommercio Reggio Calabria ha sollecitato i commercianti all’apertura e all’eventuale orario prolungato di chiusura fino alle 22. Diverse le attività reggine che hanno aderito all’iniziativa “Late Shopping”.