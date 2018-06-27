Dopo una lunga attesa, torna a disposizione degli sportivi il mitico PalaScatolone “Piero Viola”. Di strutture ne abbiamo parlato con il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella: “Ridiamo alla città una struttura sportiva storica che concede la possibilità a tante società di poter fare nuovamente basket. Questa è una delle tante che andremo a riaprire, poi ci sarà la palestra di Archi, la piscina comunale, il campo Coni, Ravagnese, San Giovannello, passando per l’altra storica struttura cittadina che è il campo di Ciccarello.

Sono stati previsti i fondi per riqualificare il terreno di gioco del Granillo, vogliamo arrivare alla nuova stagione calcistica con un manto erboso presentabile. Ci saranno altri interventi che riguarderanno gli spogliatoi ed i bagni”.

M.F.