Latella: ‘Fondi previsti per il manto erboso del Granillo e non solo’
Riapre il PalaScatolone 'Piero Viola': il delegato Giovanni Latella annuncia le prossime riaperture e i fondi per riqualificare il terreno del Granillo
27 Giugno 2018 - 10:25 | di Michele Favano
Dopo una lunga attesa, torna a disposizione degli sportivi il mitico PalaScatolone “Piero Viola”. Di strutture ne abbiamo parlato con il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella: “Ridiamo alla città una struttura sportiva storica che concede la possibilità a tante società di poter fare nuovamente basket. Questa è una delle tante che andremo a riaprire, poi ci sarà la palestra di Archi, la piscina comunale, il campo Coni, Ravagnese, San Giovannello, passando per l’altra storica struttura cittadina che è il campo di Ciccarello.
Sono stati previsti i fondi per riqualificare il terreno di gioco del Granillo, vogliamo arrivare alla nuova stagione calcistica con un manto erboso presentabile. Ci saranno altri interventi che riguarderanno gli spogliatoi ed i bagni”.
M.F.
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