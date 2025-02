Giovanni Latella: ‘Il nuovo PalaCalafiore segna la rinascita dell’impiantistica sportiva’

L’analisi del rappresentante di Palazzo San Giorgio Delegato allo Sport Giovanni Latella: “Lo sport è integrazione, opportunità, aggregazione, e poterlo svolgere o vedere in ambienti adeguati, certamente aiuta a migliorarsi. Non poteva esserci migliore battesimo per il nuovo Palacalafiore. L’arrivo della Nazionale italiana di basket a Reggio Calabria, che ringraziamo per la presenza, ha segnato una sorta di rinascita per il nostro impianto sportivo, riammodernato dopo circa 35 anni di attività, grazie ad un impegno della giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha puntato a restituirlo al grande pubblico, grazie agli investimenti programmati in questi anni, migliorato come comfort e tecnologie.

Leggi anche

“Tutti nuovi i settori del parterre – spiega Latella – il cubo con display, gli impianti luce, elementi che lo rendono attrattivo anche per eventi di intrattenimento. Gli impianti sportivi hanno un’importanza sociale fondamentale, per Reggio Calabria, poiché contribuiscono al benessere fisico e mentale della popolazione, favoriscono l’inclusione sociale e stimolano lo sviluppo economico locale.

L’investimento realizzato al Palacalafiore si incastra benissimo in un quadro ben definito e programmato dal sindaco Falcomatà che sta consentendo di realizzare in città diversi spazi dedicati allo sport, partendo dai principali impianti, tra questi anche lo stadio ‘Granillo’, la costruenda nuova piscina comunale, l’intera area di Pentimele che ospitava la Fiera, la palestra polivalente di San Giovannello.

Gli stessi spazi urbani sono stati nuovamente pensati per la pratica di attività fisica – illustra ancora il delegato comunale – l’area del Tempietto, tutta l’area di accesso al Waterfront nei pressi del Porto, sono altri esempi di impegno nell’impiantistica sportiva pubblica, ai quali si possono aggiungere tutti quelli in fase di completamento che interessano gli impianti calcistici, quali ad esempio Ciccarello, Catona, Pellaro e Archi.

La partita della Nazionale di pallacanestro, con la presenza degli azzurri per tre giorni in riva allo Stretto, ha voluto anche celebrare un senso di rinascita del grande sport a Reggio Calabria, rappresentato in questo caso da un palazzetto che, grazie agli investimenti attivati di questi anni, ben prima quindi che programmassimo la partita della Nazionale, è tornato ad essere una struttura all’avanguardia, senza barriere architettoniche, in grado di poter ospitare gran parte delle discipline indoor.

Dal punto di vista sociale lo sport è integrazione, opportunità, aggregazione, e poterlo svolgere o vedere in ambienti adeguati, certamente aiuta a migliorarsi. In sintesi, gli impianti sportivi non sono solo strutture fisiche, ma veri e propri motori di crescita sociale, culturale ed economica. Investire in essi, per noi, significa investire nel futuro delle comunità”.