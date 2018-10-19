Comunicati, interventi, battibecchi e polemiche per la questione riguardante lo stadio Granillo. Il primo pensiero deve essere rivolto sicuramente alla Reggina come società per le gravi conseguenze che sta subendo da questo pesante imprevisto e sullo stesso piano anche ai tifosi, vittime di una situazione paradossale che si spera possa chiudersi quanto prima. Nel frattempo, come detto, ne sono venute fuori discussioni accese e dichiarazioni contrastanti.

Le parole del delegato allo sport Giovanni Latella

Per questo e per le recenti notizie che hanno creato preoccupazione ed allarme, abbiamo sentito questa mattina il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella:

“Davvero non ne possiamo più. E’ diventato uno sciacallaggio politico e mediatico quello riguardante lo stadio Granillo. Ritengo che prima ci si debba informare su quello che è accaduto, i tempi, le modalità, l’inizio dei lavori e la loro prosecuzione. Nessun allarme, nessuna criticità, per la giornata di oggi verrà completato il rifacimento della bullonatura del primo pilone e da domani si partirà con il secondo.

I lavori e i tempi di riconsegna dello stadio

Ne approfitto per ringraziare anche a nome del sindaco e di tutta l’amministrazione la Commissione Provinciale che ha imposto seppur in anticipo questo tipo di intervento, la sicurezza di coloro che vanno a seguire le partite della Reggina, ha la priorità su tutto. Ricordo che la problematica è venuta fuori il 29 di settembre e da quella data ci siamo impegnati con tutte le nostre forze, comprese quelle economiche, per risolvere una questione seria.

Quando la Reggina potrà giocare nuovamente al Granillo? Dopo tutto quello che ho sentito e letto dico solo che si lavora speditamente ed al meglio per riconsegnare la struttura alla società ed alla gente e che sono ottimista riguardo la possibilità che ciò avvenga nei tempi previsti”.