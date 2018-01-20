Debutto romano per l’attore reggino Valerio Aulicino il 27 e 28 gennaio al Piccolo Teatro della Garbatella a Roma. Reciterà ne “L’Apocalisse del potere – Primo Atto” sceneggiato e diretto da Francesco Olivieri.

Come ogni disciplina artistica, il teatro deve fare parte di te, deve scorrerti nelle vene e soltanto se ciò si verifica vuol dire che sei un bravo attore, uno vero.

Valerio, tappa dopo tappa, sta entrando nella nicchia degli attori impegnati. Esperienza che fa naturalmente il paio con la sua formazione di teatro classico che l’ha portato a calcare le scene di moltissime importanti rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa prima da allievo e poi da attore.

Che il palco del Piccolo Teatro della Garbatella in Roma non sarà la piattaforma di atterraggio ma la sua rampa di lancio non è soltanto una speranza ma una convinzione!