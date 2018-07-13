L’Associazione Studentesca “E.U.Re.Ca.” si congratula con il Prof. Santo Marcello Zimbone per il prestigioso traguardo raggiunto alle recenti elezioni del Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.

In virtù dell’intensa collaborazione con gli studenti della Mediterranea ed augurando al neo-eletto Rettore un eccellente inizio di attività, siamo certi che il futuro dell’Ateneo sarà brillante e radioso in ogni suo aspetto.