Francesco Foglia, giovane economista, sarà insignito della menzione speciale per temi economici del Premio per Studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne Cox.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, presso la Camera dei deputati nella nuova aula dei gruppi, il 6 febbraio 2018 alla presenza di diplomatici, esponenti di governo, parlamento, università e istituzioni culturali.

Istituito dalla fondazione iMille, il premio è intitolato alla giovane deputata inglese vittima di un attentato pochi giorni prima del referendum sulla Brexit.

L’evento sarà anche l’occasione per alimentare il dibattito sul futuro dell’Unione e sul ruolo dell’Italia in Europa. Foglia, 25 anni, è laureato con lode e menzione alla carriera in Economia aziendale presso l’Università della Calabria. Nel corso della carriera accademica ha maturato a Bruxelles esperienze significative nell’ambito degli affari europei e delle politiche regionali. Il suo lavoro di tesi magistrale, incentrato sulla valutazione dell’impatto delle politiche europee per l’innovazione (relatore professore Francesco Aiello, ordinario di Politica economica presso l’Unical), è stato selezionato tra le 193 candidature di giovani laureati italiani ed europei.

La selezione è stata effettuata da un comitato scientifico internazionale composto da accademici ed esponenti di istituzioni tra cui la Banca centrale europea, la Banca mondiale e la London School of Economics, coordinato da Raoul Minetti, ordinario di Economia alla Michigan State University.