Fabio Domenico Palumbo presenta ‘Economia del desiderio’

Domenica 2 ottobre 2016, a Reggio Calabria nei locali della Libreria Universalia, siti in via Treviso, 41, sarà presentato il volume “Economia del desiderio”, edito da Mimesis.

L’autore, Fabio Domenico Palumbo, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, illustrerà i contenuti del volume, preceduto da un’introduzione di Vincenzo Musolino.

“Economia del desiderio” è un testo al crocevia tra psicoanalisi e filosofia, incentrato sulle proposte teoriche di Freud, Lacan e Deleuze sul tema del desiderio e del godimento.

Qual è il legame tra eros e aggressività? Esiste la possibilità di conciliare parola e corpo, dono e godimento, amore e sessualità? Quali sono, in merito, le risposte della psicoanalisi e le controdeduzioni della filosofia postmoderna? Come far posto all’Altro nella chiusura narcisistica cui sembra condannarci l’amore ai tempi della Rete?