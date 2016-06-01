L’Avis presenta le tappe reggine del camper della Salute

Sabato 4 giugno p.v. alle ore 10, la sede dell’Avis Comunale, sita in via Corso Garibaldi 585, ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle tappe reggine del camper della Salute dell’Avis Calabria. L’unità di diagnosi mobile, munita di strumenti idonei alle attività di screening, come ad esempio l’apparecchio per la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), sarà’ a Reggio dal 6 al 9 giugno 2016 per erogare servizi gratuiti in alcuni quartieri, prevalentemente periferici, della città.

L’itinerario del camper della Salute sarà illustrato sabato in conferenza stampa in occasione della quale interverranno il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, e l’assessore comunale all’Ambiente e allo Sport di Reggio Calabria, Antonino Zimbalatti. Saranno presenti il presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Antonio Romeo, e il consigliere dell’Avis Calabria, Mimmo Nistico’.