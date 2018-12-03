Lavori interni, ufficio Postale di Vito chiuso per due settimane
Dal 4 al 18 dicembre l'ufficio di Vito resta chiuso per lavori interni: i cittadini potranno rivolgersi alla sede di via Francesco Baracca 25, con orari e servizi
03 Dicembre 2018 - 14:33 | di Pasquale Romano
Poste Italiane comunica che da martedì 4 a martedì 18 dicembre l’ufficio postale di Vito di Reggio Calabria resterà chiuso per lavori interni.
Durante il periodo dell’intervento i cittadini potranno rivolgersi alla sede di via Francesco Baracca 25 a Reggio Calabria, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, che oltre ai servizi postali e finanziari, garantirà il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario.
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