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I Kalavrìa Infiammano l’Estate Calabrese con il Loro Tour

Un'estate all'insegna della musica con i Kalavrìa: scopri le tappe del tour dalla piazza di Palmi al lungomare di Pellaro. Musica live che anima la Calabria

28 Luglio 2012 - 19:27 | Bruno Crea

I Kalavrìa, band reggina, in tour sul territorio provinciale nell'estate 2012

I Kalavrìa, band reggina, dopo il successo del tour al nord Italia, lancia un calendario ricco di appuntamenti sul territorio provinciale. Si inizia domenica prossima (5 agosto) con un’esibizione a Palmi in piazza Primo maggio, per proseguire il 6 agosto a Reggio all’Università degli stranieri “Dante Alighieri”.

Tappe del Tour

  • 9 agosto a Melito Porto Salvo, in riva al mare
  • 12 agosto a Locri, per poi sbancare la città
  • 16 agosto Kalavrìa in concerto sul lungomare di Pellaro
  • 14 agosto appuntamento al DeaFest a Laganadi
  • 18 agosto esibizione in occasione del Paleariza, a Gallicianò
  • Ritornando sulla zona tirrenica il 25 agosto a Varapodio

 

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