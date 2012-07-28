I Kalavrìa Infiammano l’Estate Calabrese con il Loro Tour
Un'estate all'insegna della musica con i Kalavrìa: scopri le tappe del tour dalla piazza di Palmi al lungomare di Pellaro. Musica live che anima la Calabria
28 Luglio 2012 - 19:27 | Bruno Crea
I Kalavrìa, band reggina, dopo il successo del tour al nord Italia, lancia un calendario ricco di appuntamenti sul territorio provinciale. Si inizia domenica prossima (5 agosto) con un’esibizione a Palmi in piazza Primo maggio, per proseguire il 6 agosto a Reggio all’Università degli stranieri “Dante Alighieri”.
Tappe del Tour
- 9 agosto a Melito Porto Salvo, in riva al mare
- 12 agosto a Locri, per poi sbancare la città
- 16 agosto Kalavrìa in concerto sul lungomare di Pellaro
- 14 agosto appuntamento al DeaFest a Laganadi
- 18 agosto esibizione in occasione del Paleariza, a Gallicianò
- Ritornando sulla zona tirrenica il 25 agosto a Varapodio
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