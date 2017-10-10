Il Rotary Club Reggio Calabria Sud ha effettuato circa 100 visite gratuite a Santa Venere e prepara un nuovo appuntamento il 12 novembre 2017

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 scende in campo per la prevenzione. Continuano le azioni di solidarietà intraprese dagli “Amici del Cuore”, che hanno dato vita ad un’altra tappa del progetto “Le domeniche della salute” già avviato negli anni scorsi, in collaborazione con le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana dell’Ispettorato di Reggio Calabria, domenica 24 settembre u.s., presso i locali dell’ex asilo parrocchiale della Chiesa di Santa Croce della comunità di Santa Venere.

Sono state effettuate circa 100 visite gratuite (screening delle malattie cardiovascolari, glicemia, colesterolo, trigliceridi, misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, ecodoppler T.S.A) dai medici specialisti dell’associazione affiancati e supportati dalla professionalità delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Un’intensa giornata che ha avuto non soltanto un profondo significato legato alla gratuità come dono e come vicinanza ai bisogni del prossimo, ma che ha lasciato un segno tangibile di come le associazioni possono fare rete in un territorio dove vi è totale assenza di un servizio sanitario.

Le innumerevoli presenze di quella giornata non hanno permesso a tanti di accedere allo screening, per tale motivo il Presidente del Rotary, Dott. Luigi Leone, che è stato medico ospedaliero, proprio in virtù del principio fondamentale della tutela della salute, ha ritenuto opportuno programmare un ulteriore appuntamento per il 12 novembre 2017.