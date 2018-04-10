Roma e Juventus in Champions sugli schermi dell'Hostaria dei Campi: pizza, cucina a chilometro zero e birre artigianali nel cuore di Reggio Calabria

La due giorni di Champions che per le squadre italiane potrebbe rappresentare con ogni probabilità, l’ultimo appuntamento della stagione.

Roma prima e Juventus dopo sono chiamate ad imprese praticamente impossibili, anche se nel calcio l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo. Partono i giallorossi questa sera all’Olimpico di Roma contro il Barcellona di Messi, con i blaugrana forti del 4-1 conquistato nella partita di andata. Altrettanto complicato il compito della Juventus che, dopo lo 0-3 all’Allianz Stadium e lo straordinario capolavoro di Cristiano Ronaldo, fanno visita al Bernabèu, senza poter contare su Dybala squalificato.

A prescindere dai margini ridottissimi di qualificazione, gli appuntamenti sono da non perdere e da godersi all’Hostaria dei Campi che è pronta ad accogliere i propri clienti con un buona pizza e schermi visibili per tutto il locale.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure al 349.3610766