Le iniziative a Reggio correlate al ‘Giorno della Memoria’

Le iniziative correlate al “Giorno della Memoria” 2017 e le attività programmate fino a lunedì 13 febbraio.

Venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 15,00, presso la sala del Cipresseto in via Malacrino, spettacolo teatrale e musicale condotto da Enzo De Liguoro, preceduto da una introduzione della nostra Associazione;

Venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 18,00, presso l’Auditorium “Don Orione” (Chiesa di Sant’ Antonio) la storia delle “Aquile Randagie” sarà raccontata dal Referente Nazionale della Fondazione Baden, Emanuele Locatelli, invitato dalla nostra Associazione e dalle Organizzazioni degli scout presenti sul territorio;

Sabato 28 gennaio 2017, alle ore 10,00, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, alcune quinte classi ascolteranno la storia delle “Aquile Randagie”, raccontata da Emanuele Locatelli;

Lunedì 30 gennaio 2017, presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria“ di Rosarno, due iniziative sul Giorno della Memoria, in orario antimeridiano la prima ed in orario pomeridiano la seconda.

Ricordiamo inoltre che per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato l’iniziativa dei “cesti partigiani” che saranno assegnati attraverso l’estrazione del lotto di sabato 11 febbraio 2017 e saranno consegnati lunedì 13 febbraio 2017 durante la nostra riunione settimanale.

Ricordo infine che la Giornata Nazione del tesseramento per il 2017 è stata fissata per domenica 12 febbraio. Comunicherò successivamente il programma di domenica 12, non appena la segreteria lo avrà definito.