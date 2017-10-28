Le lametine della Royal tentano il riscatto dopo lo stop di Rionero

Ritorna in casa la Royal Team Lamezia che domani (ore 15.30) al PalaSparti ospita una delle favorite alla vittoria finale, il Martina. La squadra pugliese ha 8 punti, 2 in più della Royal ma anche una gara in più rispetto alle lametine. Reduce dalla vittoria sofferta con l’Afragirl, un po’ come successe alla Royal, la squadra di mister Fanizzi conta 2 vittorie e 2 pareggi, di cui l’ultimo a Cosenza certamente a sorpresa.

Il riscatto dopo la sconfitta di Rionero

Dal canto suo la Royal vuole subito riscattare l’inattesa sconfitta di Rionero ed in settimana non sono mancati i naturali confronti tra tecnico, squadra e società. Con un solo obiettivo: quello di uscire ancora più rafforzati e remare tutti nella stessa direzione. Che non è quella della vittoria finale, ma di pensare gara dopo gara e cercare di ottenere sempre il massimo. Mai calando in concentrazione e giocando al massimo ogni secondo di ciascuna gara.

Ritornano disponibili Mirafiore e Ierardi, quest’ultima dopo qualche settimana di stop forzato a causa di un infortunio. E buone notizie anche da Linza: il pivot lametino reduce da un brutto scontro a Rionero, s’è subito rimessa in carreggiata scongiurando fortunatamente le cattive previsioni di domenica sera.

Le parole di Samanta Fragola

E a suonare la carica – dal sito ladyfutsal -ci pensa questa settimana Samanta Fragola, la più esperta del gruppo Royal con i suoi 37 anni ma anche tra le espressioni migliori del futsal femminile a livello nazionale per carriera e capacità. “Si riparte sempre dagli errori e la sconfitta di Rionero deve farci riflettere e spronarci a fare meglio. Vogliamo subito riscattare questo stop e bisogna lavorare per diventare un blocco unito. Sono convinta che siamo una buona squadra che ha bisogno di giocare per migliorare l’amalgama e quindi crescere come squadra. Vogliamo tornare nelle posizioni d’alta classifica e – conclude Fragola – certo la sconfitta di Rionero non ci farà perdere equilibrio e concentrazione”.

Non è certo decisiva Royal-Martina visto che, da calendario, si è alla sesta giornata, ma per alcune (come la Royal) sarà solo la quarta, certo è un match probante per la squadra di mister Ragona. In campo bisognerà dimostrare di essere più forti e legittimare così le aspirazioni della società che ovviamente vuol lottare fino alla fine per il vertice.

Ci si aspetta ovviamente il grande sostegno del proprio pubblico, che deve far sentire mai come stavolta calore ed entusiasmo alle calcettiste lametine.

Le convocate e gli arbitri della gara

CONVOCATE: Ceravolo, Marrazzo, Leone, Fragola, Corrao, Primavera, Linza, Losurdo, Bagnato, De Sarro, Ierardi, Mirafiore.

ARBITRI: Pasquale Caruso di Messina e Nicolò Leanza di Acireale. Crono: Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme.

.