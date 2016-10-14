Le opere confiscate a Campolo nel Palazzo della cultura

Sotto scorta di carabinieri e Guardia di finanza il trasferimento di altare, due statue e cornice in marmo al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, dove saranno esposte entro pochi giorni

Da questa mattina, sotto scorta del Nucleo carabinieri Tutela del patrimonio, della Guardia di finanza, della polizia provinciale, dei delegati della magistratura e dell’assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria, sono iniziate le operazioni di trasferimento di quattro opere scultoree, sotto specificate, appartenenti al patrimonio ex Campolo e oggi sottoposto a confisca.

Le opere sono: l’altare chiesastico; la statua di marmo raffigurante personaggio maschile; la statua di marmo raffigurante personaggio femminile; la cornice in marmo bianco e policromo (probabile porticina tabernacolo). Le opere andranno ad aumentare il valore artistico, culturale e di legalità rappresentato dal Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, a Reggio Calabria. Grande la soddisfazione espressa dal presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, dall’assessore Eduardo Lamberti Castronuovo e da tutti coloro i quali, rappresentanti dello Stato, hanno partecipato a questa restituzione all’arte di ciò che arte non era più. Le opere saranno esposte entro pochi giorni.