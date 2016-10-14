Le opere confiscate a Campolo nel Palazzo della cultura
Sotto scorta di carabinieri e Guardia di finanza il trasferimento di altare, due statue e cornice in marmo al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, dove saranno esposte entro pochi giorni
14 Ottobre 2016 - 20:36 | di Pasquale Romano
Da questa mattina, sotto scorta del Nucleo carabinieri Tutela del patrimonio, della Guardia di finanza, della polizia provinciale, dei delegati della magistratura e dell’assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria, sono iniziate le operazioni di trasferimento di quattro opere scultoree, sotto specificate, appartenenti al patrimonio ex Campolo e oggi sottoposto a confisca.
Le opere sono: l’altare chiesastico; la statua di marmo raffigurante personaggio maschile; la statua di marmo raffigurante personaggio femminile; la cornice in marmo bianco e policromo (probabile porticina tabernacolo). Le opere andranno ad aumentare il valore artistico, culturale e di legalità rappresentato dal Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, a Reggio Calabria. Grande la soddisfazione espressa dal presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, dall’assessore Eduardo Lamberti Castronuovo e da tutti coloro i quali, rappresentanti dello Stato, hanno partecipato a questa restituzione all’arte di ciò che arte non era più. Le opere saranno esposte entro pochi giorni.
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