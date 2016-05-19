Le scarpe calabresi di Clooney e Pitt volano in Usa

“Le trattative sono alle fasi finali”. L’imprenditore calabrese Cosimo De Tommaso annuncia che lo storico marchio di calzature è vicino ad essere acquisito da un colosso americano. Un patrimonio non solo della Calabria ma dell’Italia intera è quindi pronto ad emigrare negli Stati Uniti.

Le origini delle calzature De Tommaso sono antiche e risalgono addirittura al XVIII secolo, negli ultimi vent’anni il nuovo boom grazie ai numerosi personaggi illustri che le hanno indossate. Le calzature cosentine sono finite ai piedi delle star di Hollywood, George Clooney, Brad Pitt, Morgan Freeman e Tom Cruise hanno calcato il red carpet degli Oscar con le scarpe made in Calabria. Anche il papa Benedetto XVI ha avuto un paio di De Tommaso di vitellino rosso cardinale.

Il mix di tecnologia avanzata e la cura certosina degli artigiani alla base del successo delle calzature De Tommaso, cosi il marchio calabrese è diventato un simbolo internazionale tanto da indurre uno sceicco ad acquistare un paio di scarpe in coccodrillo con diamante alla modica cifra di 20 mila euro.

Il legame con la Calabria è sempre stato forte, negli anni ha resistito alle ‘avance’ di diversi imprenditori italiani e stranieri che avrebbero voluto acquistare il marchio. Adesso, purtroppo, De Tommaso sembra vicino a perdere le proprie tradizioni ma non del tutto. L’imprenditore infatti, pur cedendo il marchio agli americani, avrebbe trovato l’accordo per mantenere la produzione nelle mani dei suoi artigiani calabresi.