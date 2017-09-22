Un altro importante tassello del Piano Nazionale Scuola Digitale per l’USR Calabria si è concretizzato con l’Accordo di collaborazione siglato con l’Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ITD), che consentirà la partecipazione delle scuole calabresi, tra le prime in Italia, alla sperimentazione SELFIE – proposta dalla Commissione Europea per le Competenze Digitali nell’ambito del DigCompOrg (Quadro di riferimento Europeo che descrive le competenze digitali delle organizzazioni educative, elaborato dalla Commissione Europea).

Il quadro europeo DigCompOrg

Il suddetto Quadro di riferimento si basa sull’analisi e lo studio della ricerca educativa al fine di promuovere una “integrazione efficace” delle nuove tecnologie come risposta ai bisogni di apprendimento e quindi alla formazione. Al fine di rendere operativo il Quadro DigCompOrg, la Commissione Europea ha inteso promuovere un’azione pilota la cui prima fase si è già svolta con la partecipazione di 14 paesi tra cui anche l’Italia e a cui l’USR per la Calabria ha inteso aderire, per l’anno scolastico 2017-18, alla seconda fase, siglando l’Accordo di Collaborazione con il CNR-ITD.

Nella giornata di giovedì 21 settembre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’auditorium dell’UNIONCAMERE CALABRIA di Lamezia Terme (Via delle Nazioni), si svolgerà, l’incontro formativo/informativo tra i 97 docenti referenti della sperimentazione SELFIE in Calabria con i ricercatori del CNR, con lo scopo di rendere immediatamente operative le scuole che hanno aderito al progetto.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elevata adesione delle scuole calabresi a questa interessantissima sperimentazione su piattaforma europea concretizzatasi in pochissimi giorni, in quanto il filo conduttore principale delle iniziative targate USR PNSD ON THE ROAD è stato sempre quello di utilizzare le nuove tecnologie per il successo formativo dei nostri studenti”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’USR per la Calabria Diego Bouchè.