Il Leo Club di Palmi organizza un’iniziativa di sensibilizzazione per i bambini

Si è svolta mercoledì 28 dicembre la giornata dedicata al “Progetto Kairos” organizzata presso il centro commerciale “Porto degli Ulivi” di Rizziconi (RC) dal Leo Club di Palmi. Il Kairos è uno dei service più importanti dei Leo Club d’Italia, in particolare nell’anno sociale in corso (2016-2017), tanto da essere TESN (tema di studio nazionale).

Gioco dell’oca e prove di abilità per i bambini

Il presidente del club, Simona Monteleone, ha subito messo in evidenza l’importanza data dall’associazione a questo particolare evento, organizzato sottoforma di una giornata ludica di sensibilizzazione sul tema della disabilità. In un divertente gioco dell’oca, i bambini hanno sperimentato cosa significa essere “diversi” attraverso prove e giochi di abilità/disabilità, al fine di educarli a non vedere la disabilità altrui come una connotazione prettamente negativa.

Moltissimi sono stati i bambini coinvolti, con età compresa da tre a dieci anni; oltre al gioco, svoltosi sia singolarmente che a squadre, è stata preparata anche la “merenda pomeridiana”. Oltre al premio finale dato ai “vincitori”, sono stati dati stuzzichini e bibite varie ai bambini in relazione al traguardo raggiunto, invogliando gli stessi a mettersi a confronto, in modo da presentarsi, conoscersi e instaurare dei legami. Molti genitori non hanno nascosto la loro piena soddisfazione per l’operato del Leo Club di Palmi, evidenziata soprattutto dalla risposta positiva e immediata dei bambini agli stimoli del gioco e dell’interazione con gli altri.

Il successo dell’evento e le parole del presidente

Il presidente Simona Monteleone, visto il successo dell’evento, ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: “il nostro club è un’associazione no profit, facente parte del Distretto Leo 108Ya, che comprende tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria. Personalmente, sono fiera di rappresentare questa associazione e di contribuire alla formazione e alla gestione delle attività. D’altronde, non stiamo facendo altro che mantenere in alto il ‘we serve’, cioè ‘noi serviamo’, che è il nostro motto. È nostro compito, unitamente alle altre organizzazioni e con l’aiuto degli enti locali, creare delle attività che possano aiutare, informare, insegnare ai bambini con l’obiettivo aggiunto di arrivare nel cuore degli adulti, toccando temi di varia natura e importanza.”

Soddisfazione espressa dal referente d’area Calabria per il Kairos, Federica Foti, membro del Leo Club di Palmi: “L’attività svolta dal Leo Club di Palmi il 28 dicembre, inerente al progetto TESN – Kairos che attualmente è il tema di studio nazionale della nostra associazione, testimonia lo spirito del medesimo, che è proprio quello di educare il normodotato alla disabilità. Ciò avviene tramite il gioco ‘Play Different’, ideato all’uopo dalla nostra associazione. L’obiettivo che mi sono prefissata, nella qualità di referente d’area Calabria del progetto de quo, è appunto quello di fare attività concrete e utili alla comunità; infatti, ulteriore scopo del progetto è quello di abbattere le barriere architettoniche. La disabilità è uno dei temi più difficili da comprendere, soprattutto per i più piccoli, ma con questo gioco è possibile educarli e divertirli allo stesso tempo. Del resto, il progetto TESN – Kairos sta molto a cuore a tutto il Distretto Leo 108Ya e i risultati che fin ora sono stati raggiunti sono dovuti anche alla grande collaborazione con tutto il team del distretto. I risultati sono stati apprezzati anche dal Multidistretto 108 I.T.A.L.Y., il multidistretto nazionale, che si è complimentato per il lavoro svolto. Mi auguro che in futuro si mettano in cantiere altre iniziative similari.”