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Il Leo Club Primosole organizza l’ AperiLeo di beneficenza

Una serata di beneficenza per assicurare la cena di Natale alle famiglie in difficoltà: il Leo Club Primosole ringrazia chi ha partecipato

04 Dicembre 2016 - 17:19 | di Redazione

Serata AperiLeo di Beneficenza del Leo Club Primosole

Il Leo Club Primosole di Reggio Calabria, attivo sul territorio reggino, venerdì 2 Dicembre è stato promotore di una serata denominata “AperiLeo di Beneficenza”.

La serata è stata organizzata per raccogliere fondi con lo scopo di aiutare famiglie meno abietti, che non hanno la possibilità di assicurarsi la cena di Natale.

Alla serata hanno partecipato numerosi, ed hanno collaborato con il Leo Club Primosole, i Lions Reghion, Fratelli Destefano e la griffe Marco e Davide ( produttori degli accessori per uomo con fragranza al bergamotto).

Il club ringrazia tutte le persone che hanno partecipato permettendo alla realizzazione di questo sogno, assicurare la cena di Natale per quelle persone che in questo periodo storico non possono, purtroppo, permettersela.

AperiLeo di Beneficenza del Leo Club Primosole a Reggio Calabria
AperiLeo di Beneficenza del Leo Club Primosole a Reggio Calabria
AperiLeo di Beneficenza del Leo Club Primosole a Reggio Calabria

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