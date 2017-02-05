Leo Club e sport, a Palmi il torneo di solidarietà basket a tre

Si è svolto ieri sabato 4 febbraio 2017 dalle 17 alle 20, presso la palestra del Liceo Classico “Pizi” di Palmi, il primo torneo di solidarietà basket a tre organizzato dal Leo Club cittadino.

Chi ha organizzato e assistito al torneo

Le seguenti autorità Leo hanno assistito all’evento e curato la sua organizzazione: il Presidente del Leo Club di Palmi, Simona Monteleone, il referente del progetto nonché cerimoniere del Leo Club di Palmi, Massimiliano Foti, e i soci Leo Stiven Cambareri e Domenico Randazzo. Molto gradita la visita del Delegato Leo d’Area Calabria, Andrea Scarpino.

A dare ulteriore supporto, i soci del Lions Club di Palmi, l’ing. Saverio Foti, l’avv. Carmelo Ciappina e l’advisor Vittoria Calabrò. Sponsor della manifestazione sportiva, che si è articolata in più partite, Barbaro Sport e la Scuola di Psicologia Applicata “G. Sergi”. L’evento è stato seguito e apprezzato da diversi soci Leo della regione, e da altri soci del Distretto Leo 108Ya, questo grazie alle dirette delle partite trasmesse sul social network Facebook.

Le parole della presidente Simona Monteleone

Il torneo si può considerare ben riuscito, come si evince dalla dichiarazione del Presidente Leo Simona Monteleone: “L’organizzazione di questo torneo è stata un’attività sulla quale abbiamo investito molto: abbiamo utilizzato lo sport, inteso come strumento di formazione e interazione sociale, per dare vita ad una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto all’Unicef. Uno dei nostri obiettivi è quello di creare un rapporto con i giovani e farci conoscere nella comunità; diverse sono state le attività organizzate quest’anno e quando ci viene chiesto di replicare eventi del genere capiamo che abbiamo toccato davvero il cuore dei giovani.

Ringrazio particolarmente tutti i ragazzi che hanno sposato la causa e che hanno colto in pieno i valori lionistici da noi rappresentati. Il nostro club è un’associazione no profit, facente parte del Distretto Leo 108Ya, che comprende tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria.”

Molto sentito e tangibile anche l’apprezzamento del Delegato d’Area Calabria Andrea Scarpino: “Finalmente un service mediante il quale si è riusciti a unire la sana passione per lo sport, la sana passione del fare qualcosa per qualcuno, e si è trovato un ottimo metodo per far conoscere la nostra associazione a quel target di età che dobbiamo riuscire ad avvicinare. Il club di Palmi si è interfacciato con l’età liceale: sedicenni, diciottenni, altri ragazzi, con un evento pubblico, questo torneo di basket. Ho voluto contribuire all’evento con la mia presenza, anche in virtù della passione che nutro per questo sport, ma soprattutto per premiare il fantastico impegno del club di Palmi, e ne approfitto per ringraziare ancora una volta Simona per il suo operato. Soprattutto, apprezzo il fatto che abbia mandato una giovane leva, Massimiliano Foti, lo ha reso partecipe e protagonista di questa organizzazione. Le persone erano veramente tante, tante anche le squadre, l’entusiasmo che si percepiva dai sorrisi e dalla voglia di giocare, era tanto. Complimenti e in bocca al lupo.”

Francesco D’Amico