L’estate inizia nel segno di Chiara e Martina

Ritorna l’estate e ritornano i concerti di Chiara e Martina Scarpari, le gemelle di Varapodio famose per il successo televisivo in Rai e all’Eurofestival.

Sabato 1 luglio, a Tresilico di Oppido Mamertina, è andata in scena la prima tappa del tour 2017, intitolato “Una storia importante”. Un evento promosso e organizzato dalla Vip Music di Massimo Marramao.

Tantissimi i fan che da tutta la provincia hanno raggiunto Piazza Santuario per assistere al debutto estivo delle loro beniamine che, dal canto loro, non hanno tradito le attese ed hanno messo in piedi uno spettacolo vivo e coinvolgente.

Due ore di spettacolo tra grandi hit e inediti

Per circa due ore Chiara e Martina hanno cantato e ballato le grandi hit della musica italiana ed internazionale, con una scaletta completamente rinnovata rispetto all’ultimo tour e una parentesi finale dedicata agli inediti.

Lo spettacolo, scritto con la supervisione del M° Vince Tempera e curato dalla regia artistica del M° Christian Cosentino, di Natale Princi, ha ripercorso tutte le tappe della giovane carriera delle due artiste, dagli esordi in Rai con “Ti lascio una canzone” fino al successo internazionale del JESC, passando per le ospitate in Russia e Crimea al fianco di artisti affermati come il cubano Roberto Kel Torres.

Il corpo di ballo e la band

Promossi anche gli artisti del corpo di ballo e della band di Chiara e Martina che, nonostante le molte new entry, sembrano già aver trovato la giusta alchimia per accompagnare l’estro e il talento delle gemelle.

L’estate di Chiara e Martina è quindi appena iniziata e molte piazze attendono di scrivere un nuovo capitolo di questa “storia importante”.