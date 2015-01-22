Lettera di uno studente universitario: un saluto affettuoso e commovente in memoria della scomparsa di Nigel Haynes, colto Professore e grande Uomo

di Federica Geria – Numerosissimi ragazzi e studenti universitari piangono la scomparsa di Nigel Haynes, amatissimo professore di Inglese dell’Università di lingue di Messina.

Stimato non solo come insegnante ma anche come uomo, viene a mancare a causa di una malattia alla sola età di 53 anni, il 19.01.15, proprio nella data del “Blue Monday”, considerato, secondo una tradizione inglese, il giorno più triste dell’anno.

Calorosissimo l’affetto da parte di studenti e amici, che si stringono in un forte abbraccio “digitale”, fondando un gruppo su Facebook “Nigel Haynes Fan Club”, in onore di Nigel, il professore/amico che tutti avrebbero dovuto conoscere, e che ha lasciato un profondo segno in ogni persona che si è imbattuta in lui.

Pubblichiamo su CityNow.it il pensiero di Mario D’Agostino, reggino studente universitario di Nigel Haynes, che ci fa conoscere un po di più il Prof. Nigel, e ci fa capire cosa quest’uomo è riuscito a trasmettere ai ragazzi durante i suoi numerosi anni di insegnamento:

<< Quello che ha fatto di Nigel Haynes un mito di tutti noi studenti, è stato proprio il suo non essere un semplice professore…di quelli noiosi, “bacchettoni” e chi ne ha più ne metta!

Sempre disponibile e buono con tutti, si è rivelato un ottimo amico con cui scambiare quattro chiacchiere al bar o al pub a farsi una birra, una delle cose che di più preferiva.

Chi di noi non ha impressa nella mente un’immagine di lui con una pinta di birra? Era questo che lo contraddistingueva: la sua semplicità, il suo essere alla mano, reale e buono con tutti. Un gigante dal cuore d’oro: è così che a noi studenti piace ricordarlo, un po’ un “orsetto” sempre pronto a farti divertire con il suo classico umorismo inglese e le sue frasi italiane “arrangiate”.

Con lui l’ansia da esami passava subito, era capace di metterti a tuo agio e sostenerti nei momenti più difficili. Quante volte, Nigel, hai dovuto sopportare pianti di noi studenti e frasi come “No Prof, non ce la faccio!” e tu sempre prontamente: “Ma si dai, IT’S POSSIBLE!”.

Che dire dei tantissimi scherzi che studenti, ma soprattutto colleghi tuoi ti facevano? Viene da ridere solo a pensarci. Il tuo essere goffo e bonaccione ha conquistato il cuore di intere generazioni di studenti e non solo. Ne è la prova il fatto che il gruppo su Facebook (è ironico il fatto che proprio ciò che tu hai sempre detestato ci ha permesso di esternare pensieri, emozioni su di te e sul tuo modo di essere) in tuo onore “Nigel Haynes Fan Club” abbia raggiunto più di 2000 iscritti in pochissimo tempo. Leggere tutti quei commenti così dolci e affettuosi da svariata gente ti rende onore e fa cadere tante di quelle lacrime.

Perché ci hai giocato questo brutto scherzo? Perché sono sempre i più buoni a dover soffrire? Eri un “Angelo sceso sulla Terra”, così ti hanno definito e ne sono proprio convinto. Hai dimostrato che nella vita l’essere onesto, puro, buono, gentile é un qualcosa degno di lode.

Tu NIGEL che avevi sempre un sorriso per tutti, a cui piaceva sempre scherzare, non dovevi abbandonarci! Adesso quel corridoio sarà un pò vuoto senza la tua presenza, beh eri davvero un “omone” in tutti i sensi, lasciatelo dire.

Da studente, non posso fare altro che ringraziarti per avermi fatto amare l’Inglese e per avermi trasmesso tutta l’allegria di questo mondo. Grazie a te, ho capito che non bisogna mai prendersi troppo sul serio in questa vita e che qualunque cosa accada bisogna sempre trovare la forza di sdrammatizzare.

GRAZIE NIGEL! Non ti dimenticherò mai, e come me credo tantissima molta gente perché quelli come te lasciano un segno.

Un abbraccio “omone”! Un tuo caro affezionato studente. >>