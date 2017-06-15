Lezioni di cucina a Rossano con le blogger iFood

Show-cooking gratuito con degustazioni: le blogger Jsaura Frisco e Valentina Pietrocola preparano pizza muffin e tre acque detox ispirate ai colori dei cibi

Ultimo appuntamento di primavera per l’iFood inStore. Sabato 17 giugno, presso lo Scavolini Store di Rossano, dalle 18:30 alle 20:00 Scavolini e iFood hanno organizzato uno show-cooking dedicato a tutti gli amanti del mangiare bene e in modo sano, un incontro con le blogger Jsaura Frisco e Valentina Pietrocola per lezioni di cucina aperte al pubblico e degustazioni gratuite.

Il tema: pic-nic e acque detox

Il tema dello show-cooking è un pic-nic all’aria aperta, per sfruttare le belle giornate della stagione estiva. Uno dei comfort food per eccellenza è la pizza ma in questa occasione le blogger la rivisiteranno in una versione muffin. Per accompagnarle prepareranno con l’aiuto degli ospiti tre acque detox, ispirate allo studio cromatico dei cibi.

Dopo un’interessante introduzione sui principi dell’alternanza dei colori nell’alimentazione, si procederà con la realizzazione degli infusi: rosso con fragole e mirtilli dalle proprietà antiossidanti, giallo-arancio con limone, ananas, carote e zenzero per un concentrato di vitamine, e verde con cetriolo, sedano e finocchio con una funzione drenante. I tre infusi saranno gli alleati indispensabili per arrivare in forma smagliante alla prova costume!

Le due blogger ospiti

Jsaura Frisco, salentina di nascita ma calabrese d’adozione, ama cimentarsi ai fornelli e sperimentare nuovi ingredienti e sapori. Nel suo blog Cinnamon Girl emerge la sua passione per i dolci e la piccola pasticceria con l’incursione di proposte salate di ispirazione vegan.

Valentina Pietrocola è una sognatrice che ama scrivere. La sua curiosità l’ha portata ad esplorare il mondo della cucina: nel suo blog La Cucina del Fuorisede propone le ricette come fossero le sceneggiature di un film, un racconto per gli studenti che vogliono condividere la passione per il buon cibo con un budget ristretto.