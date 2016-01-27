L’Hamburgeria RC dà il via al servizio a domicilio: ecco tutte le info

“La nostra idea è di reinventare l’hamburger, nobilitandolo attraverso l’impiego di materie prime di alta qualità. E’ la nostra speciale attenzione a questi dettagli che fa di un semplice hamburger…un GOURMET BURGER!”

E’ questa la filosofia su cui si basa l’Hamburgeria, noto locale a Reggio Calabria, che oggi dà il via al servizio a domicilio!

Il ristorante di via De Blasio e il menu

Il ristorante, nella centralissima via De Blasio n. 3, confortevole ed attentamente curato nel design, offre una vasta scelta di carni selezionate: Black Angus, Fassona, Bufalo, Pollo, Chianina e Cinghiale, da arricchire con i sapori di ingredienti freschi e genuini, scelti tra un’ampia varietà di formaggi, verdure, salse e tanto altro.

Tutto questo adesso, sarà possibile gustarlo anche a casa propria e CityNow vi fornirà tutte le info necessarie!

Come ordinare a domicilio

Il servizio a domicilio dell’Hamburgeria viene proposto al pubblico ogni sera, escluso il sabato. Per effettuare il proprio ordine, sarà possibile chiamare il numero del locale 0965895043 o usare l’app Just Eat!

Ma cos’è Just Eat e come funziona?

Just Eat è un app per smartphone nata dalla semplice, quanto innovativa, idea di aggregare l’offerta dei pasti consegnati a domicilio. Oggi l’Hamburgeria entra a far parte del famosissimo circuito Just Eat, attraverso il quale il cliente potrà ordinare la sua cena da casa propria, solo con qualche semplice click! Dopo aver scaricato l’app, inserisci l’indirizzo dell’abitazione in cui vorresti ricevere i tuoi hamburger, se sarai compreso nel nostro raggio d’azione, potrai effettuare il tuo ordine tramite l’app, componendo l’hamburger che preferisci, scegliendolo dal menù che ci sarà a disposizione su Just Eat, senza farti mancare l’antipasto, la bibita e nemmeno il dolce. Tramite il tuo cellulare, potrai fornirci tutte le informazioni necessarie per rintracciarti: indirizzo, telefono, nome, indicazioni…quello che vorrai tu!

Come avviene il pagamento per il cliente che usa Just Eat?

Il cliente finale ha due scelte: può pagare online con carta di credito o direttamente tramite contanti alla consegna.

Ordinazioni via telefono:

Per chi non va tanto d’accordo con la tecnologia, potrà chiamarci al numero del nostro locale 0965895043, dove un membro dello staff Hamburgeria risponderà e si metterà a totale disposizione del cliente, per ordini o qualsiasi altra informazione.

Costi del servizio:

Per poter usufruire del servizio a domicilio il cliente dovrà effettuare una spesa minima di 13€ e il costo del servizio sarà di 2€ a fronte dell’acquisto totale.

Il calendario del servizio a domicilio

Ecco il CALENDARIO completo dell’Hamburgeria RC per il servizio a domicilio:

Lunedì: giorno di chiusura locale

Martedì: servizio a domicilio ore 19:40-23:15

Mercoledì: servizio a domicilio ore 19:40-23:15

Giovedì: servizio a domicilio ore 19:40-23:15

Venerdì: servizio a domicilio ore 19:40-23:15

Sabato: non si effettua servizio a domicilio

Domenica: servizio a domicilio ore 19:40-23:15

Per contattarci:

Visita la nostra pagina Facebook: clicca qui

Oppure chiama: 0965895043

Hamburgeria RC…l’hamburger dove vuoi tu, quando vuoi tu!