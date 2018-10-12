L’Hostaria dei Campi presenta la Cheesecake GlutenFree
All'Hostaria dei Campi la proposta della settimana è la cheesecake glutenfree, pensata anche per i celiaci, accanto alla pizza di qualità
12 Ottobre 2018 - 10:36 | di Michele Favano
Professionisti della pizza, ma altissima qualità anche per i dolci. La proposta di questa settimana è la Cheesecake glutenfree che l’Hostaria dei Campi mette in tavola per soddisfare la golosità anche dei celiaci.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)
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