Liberamente 2014, niente scuse, eliminare le barriere è un gioco da ragazzi … GUARDA IL VIDEO!

M. Carmela Di Marte – Oggi e domani sul Lungomare di Lazzaro si svolgerà la terza edizione di Liberamente, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Provincia e organizzata dall’Associazione Kleos per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello spot ufficiale, ( guarda il video ) realizzato dai volontari dell’Associazione, i protagonisti sono i bambini, che rappresentano la speranza per una società più attenta e più vicina alle persone con mobilità ridotta. Eliminare le barriere architettoniche è un gioco da ragazzi, se con buon senso e un po’ di buona volontà si affrontano delle piccole problematiche e si permette a tutti di muoversi liberamente.

Il memorial di basket in carrozzina per Michelangelo Ambrosi

La manifestazione ospiterà, inoltre, il primo memorial di basket in carrozzina dedicato al compianto Michelangelo Ambrosi, giocatore di grande esperienza, che ha vestito la maglia azzurra della Nazionale Italiana e quella della Kleos, scomparso quest’inverno in un incidente stradale.

Al memorial parteciperanno atleti arrivati in riva allo Stretto da tutta Italia, dal capitano della Nazionale Italiana di basket in carrozzina Matteo Cavagnini, di poco rientrato in Italia dopo lo splendido 5° posto conquistato con la Nazionale ai recenti Campionati Mondiali in Corea, alla collega della Nazionale Italiana Femminile Marianna Roglieri.

A premiare gli atleti ci saranno i presidenti delle Federazioni Sportive nazionali, i massimi vertici istituzionali di Provincia e Comune di Motta San Giovanni, i presidenti delle più rappresentative associazioni del territorio reggino.

Musica e danza sul lungomare di Lazzaro

La festa continuerà sul lungomare di Lazzaro, con lo spettacolo musicale offerto dai Quartaumentata, La Corte di Alice, Back Roads, Chiara Furfari & Seakers e da Annie Ambrosi. In programma anche l’esibizione della Compagnia di Danza in Carrozzina Co.danza.

Re StudioArte – Kleos.

L’area su cui si svolgerà la manifestazione è dotata di un punto spiaggia accessibile, realizzato dall’Associazione Kleos, in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni e la Provincia di Reggio Calabria.

Eliminare le barriere è un gioco da ragazzi, vi aspettiamo !!!