Liceo M.Preti – A.Frangipane: la Creatività in Mostra al Centro

Dal 15 al 21 febbraio gli allievi del Liceo Artistico espongono al centro commerciale con laboratori e opere delle loro specializzazioni, dalla grafica al design della moda

Un importante evento culturale sarà organizzato presso il centro commerciale Porto Bolaro dal 15 al 21 febbraio 2016 .

L’iniziativa dal titolo “La Creatività in Mostra al Centro” vedrà ospiti gli allievi del Liceo Artistico “M.Preti – A.Frangipane” di Reggio Calabria.

Il Liceo Artistico Preti Frangipane, centro di formazione culturale e luogo di promozione artistica del territorio reggino, di concerto e in sinergia con la Direzione del centro commerciale Porto Bolaro, al fine di far conoscere le proprie potenzialità artistico-laboratoriali proporrà una serie di attività svolte dai propri allievi mirate alla divulgazione del proprio potenziale artistico culturale all’insegna della creatività.

Le attività’ di sperimentazione creativa rappresenteranno le varie specializzazioni previste nel curriculo scolastico del liceo: Architettura e Ambiente, Grafica, Arti Figurative e Restauro pittorico, design dell’Arredamento e restauro ligneo, design della Moda, design della Ceramica.

Vista l’importanza strategica che riveste la “location” il Liceo esporrà anche alcune delle più significative opere prodotte negli anni, molte delle quali fanno parte della mostra permanente posta all’interno dell’istituto.