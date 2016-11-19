Liceo ‘Pizi’ di Palmi, inaugurato l’anno scolastico

Cerimonia nella palestra trasformata in auditorium per il Liceo Pizi: presentato il PTOF, interventi delle autorità e un appello contro bullismo e cyberbullismo

Il Liceo “Pizi” di Palmi ha formalmente dato il benvenuto agli alunni e a tutte le figure professionali che operano al suo interno grazie alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico svoltasi il giorno 9 novembre e fortemente voluta dalla Dirigente, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci.

Con la sincera convinzione che l’eredità del corpo docenti sia di ottimo livello, la Preside ha voluto consolidare quanto di positivo vi è già nelle risorse umane, mettendo comunque in risalto un nuovo modus agendi, a partire proprio da questa giornata di festa di riflessione e di presentazione delle molte attività programmate dal corpo docenti.

Sottolineando che “l’educazione è un fattore centrale e decisivo nello sviluppo di un Paese ed è la radice del futuro nazionale”, chiede a tutti i rappresentanti della scuola “di compiere il proprio dovere sino in fondo”; in particolare, rivolgendosi agli studenti, li ha invitati a “costruire un futuro migliore, ispirato ai valori della legalità, della correttezza, della tolleranza e della democrazia”.

La cerimonia nella palestra trasformata in auditorium

La manifestazione si è svolta negli ampi locali della bella palestra dell’Istituto, allestita come Auditorium per l’occasione: qui è stato presentato il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che prevede l’attuazione di numerosi Progetti curriculari, aventi come scopo il consolidamento dei saperi già acquisiti, e di nuovi percorsi che stimoleranno la curiositas intellettuale degli studenti.

In particolare, è stato messo in risalto che bisognerà “tenere presente il confronto con i sistemi degli altri Paesi europei e del passaggio, non sempre agevole, tra il mondo della formazione e quello del lavoro. L’alternanza scuola-lavoro è, infatti, un’innovazione che può aiutare i giovani a entrare più consapevolmente nel mercato del lavoro scoprendo sul campo le proprie attitudini, ma necessita di grande impegno e collaborazione”. E’ con questa consapevolezza che la Preside Mallamaci si è rivolta alle autorità presenti, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale Calabrese, Nicola Irto; il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa; il Consigliere Regionale Giovanni Arruzzolo; il Consigliere della città Metropolitana, Pier Paolo Zavettieri che, prendendo la parola, ha augurato un buon anno scolastico, confermando la sua disponibilità per le future attività che l’Istituto vorrà attivare.

I saluti delle autorità e degli amministratori

Anche gli amministratori palmesi, rappresentati dal Sindaco, Giovanni Barone, dal Vice Sindaco Giuseppe Saletta nonché Assessore alla Cultura, dal Presidente del Consiglio Gaetano Muscari hanno garantito il loro supporto per tutto quello che l’Istituto porrà in essere.

La Preside Mallamaci ha, inoltre, presentato i saluti di S.E. Mons. Milito, Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Diego Bouché, che non hanno potuto presenziare alla cerimonia perché fuori sede.

Bullismo e cyberbullismo: l’appello della dirigente

Prima di lasciare spazio alle performance degli alunni, la Dirigente ha inoltre posto l’accento su due fenomeni inquietanti di cui i rotocalchi ultimamente si stanno interessando: il bullismo e il cyber-bullismo, invitando i ragazzi a denunciare eventuali abusi: “E’ un problema sociale e culturale di vaste proporzioni, la cui risoluzione non può essere posta esclusivamente sulle spalle della scuola, anche se la scuola è, talvolta, luogo privilegiato di questi veri e propri atteggiamenti di prepotenza e di violenza, psicologica e fisica.

Per combattere alla radice questo odioso fenomeno di accanimento contro chi non si omologa, o semplicemente viene visto e perseguitato come debole o come “diverso”, è necessario un grande patto tra scuola, famiglia, forze dell’ordine, magistratura, mondo dei media. Un’azione congiunta, capace soprattutto, di prevenire, con una vera e propria campagna educativa che arrivi al cuore e alla mente dei giovani”.

Le performance degli alunni

A chiusura degli interventi, gli alunni, coordinati dalla Prof.ssa Maria Bonfiglio, hanno sviluppato il programma preparato con impegno nelle settimane precedenti. Vi sono stati momenti dedicati alla musica a cura dell’orchestra dell’Istituto “Pizi Dream”, che di anno in anno migliora le prestazioni musicali, grazie al Maestro Managò che la segue con abnegazione e passione.

Oltre alla musica, si sono intervallati momenti di puro svago letterario e giovanile; gli ospiti sono stati allietati, infatti, da recitazioni di brevi poesie del mondo classico, con accompagnamento musicale e da danze di gruppo su musiche moderne.

Il compito dell’istituzione scolastica, oggi, è anche questo: attraverso queste variegate attività, scoprire i giovani talenti che si nascondono tra i banchi di scuola!

Un ringraziamento va, quindi, ai ragazzi che si sono impegnati per la riuscita di questa iniziativa; essi hanno dimostrato che, se si crede fortemente in un progetto, si riesce ad ottemperare agli impegni presi, senza abbandonare lo studio che è la finalità principale della loro frequenza all’Istituto.

di Marilea Ortuso