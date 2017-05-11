Il liceo “Preti-Frangipane” e la Mediterranea siglano un accordo di rete

Mercoledì 10 maggio presso il Dipartimento d’ArTe è stato siglato l’Accordo di rete di scopo per la realizzazione del Laboratorio OFFICINA MEDI_TER. con l’obiettivo di studiare la complessità dell’ambiente mediterraneo rappresentandolo attraverso la realizzazione di tutte quelle pratiche che ne connotino il suo spazio evidenziandone i processi costitutivi e le invarianti.

La firma dell’accordo tra le due Istituzioni ha visto la partecipazione per l’Università Mediterranea dei proff. Gianfranco Neri, Ottavio Amaro, Massimo Lauria e Gaetano Ginex; per il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” l’Avv. Albino Barresi e i professori Nunzio Tripodi e Paola Spina.

Le finalità del Laboratorio OFFICINA MEDI_TER

Ciò premesso, il Laboratorio OFFICINA MEDI_TER avrà la finalità di:

Promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico della Calabria e delle regioni mediterranee implementando una strategia mirata alla valorizzazione del loro patrimonio culturale (storico, archeologico, ambientale, di salvaguardia) su scala locale e internazionale, per favorire e attivare processi di integrazione con le regioni europee, offrendo nuove opportunità per armonizzare le diversità culturali, politiche e religiose.

Rendere visibili e fruibili i percorsi storici e le testimonianze che hanno segnato il divenire della civiltà calabrese inserita nel contesto mediterraneo, rivisitandone il loro contributo al progresso dell’umanità.

Strutturare un’attività di conoscenza e di studio interdisciplinare riferita all’ambito del ” Cultural Heritage e del Turismo”.

Partecipare al miglioramento delle economie locali e della capacità attrattiva dei territori.

Dimostrare come il rapporto tra città metropolitana e patrimonio culturale sia un campo di sperimentazione di eccellenza per il nostro Paese.

Cosa promuoverà il laboratorio

Inoltre, attraverso il Laboratorio OFFICINA MEDI_TER si promuoverà:

la collaborazione scientifica e lo scambio di supporto tecnico con altri laboratori e gruppi di studio e di ricerca che coltivano interessi affini e che possiedono competenze complementari riferite prioritariamente all’ambito dell’architettura, dell’arte, e del cultural heritage in generale

la cultura interdisciplinare, stabilendo contatti e scambiando informazioni con i laboratori e i centri di ricerca che conducono attività affini agli scopi del Laboratorio

l’immagine del Laboratorio attraverso convegni, seminari di studio e Attività Culturali quali Workshop e attività didattiche e laboratoriali rendendo istituzionalmente visibili le competenze scientifiche promosse

le attività interdisciplinari riferite all’ambito della “Cultura e Turismo” con l’obiettivo di promuoverle, attraverso l’utilizzo di tecnologie emergenti

Il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” e il Dipartimento Architettura e Territorio condividono con tale accordo l’idea di affrontare una tematica di importante attualità rappresentata dal laboratorio OFFICINA MEDI_TER, ritenendo lo stesso un punto di raccordo e di interfaccia comune e di trend union.