Reggio, gli studenti del Volta al MArRC per il progetto ‘Cicerone per un giorno’ – FOTO

Il Liceo Scientifico “A. Volta”, sotto la guida della Dirigente Maria Rosa Monterosso, svolge la propria missione di coniugare il sapere teorico con esperienze sul campo di alto valore culturale. Protagonisti di questa nuova iniziativa sono gli studenti della classe 3Eno Cambridge che, nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), hanno intrapreso un viaggio affascinante presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC).

Il progetto, dal titolo evocativo “Cicerone per un giorno… conoscitore per tutta la vita”, vede gli alunni impegnati in un percorso di formazione e supporto all’accoglienza dei visitatori e chiamati, in particolare, a confrontarsi con il prestigioso percorso espositivo della mostra temporanea “GIOVANNI VERSACE. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, approfondendo il legame indissolubile tra i reperti archeologici del territorio e la figura iconica dello stilista Gianni Versace.

Introdotti all’esperienza e affiancati dai funzionari archeologi dott. M. Cannatà, tutor del progetto, e dott.ssa M. D’Onofrio e della funzionaria architetto dott.ssa M. A. Ambrogio, gli studenti continueranno a vestire fino alla metà di marzo i panni di veri e propri divulgatori, fornendo assistenza didattica e supporto ai visitatori per facilitare la fruizione della mostra al Livello E del Museo. Grazie alla loro curvatura internazionale, gli alunni della sezione Cambridge hanno già accolto visitatori provenienti da vari paesi europei, comunicando i contenuti didattici e interagendo in lingua inglese. La loro competenza linguistica e la capacità di coinvolgimento hanno riscosso il plauso e la soddisfazione dei fruitori, che hanno lasciato testimonianze entusiastiche del servizio ricevuto.

Questa esperienza, basata sulla metodologia del learning by doing e del role playing, ha permesso agli studenti di trasformarsi in veri ambasciatori del patrimonio culturale, con l’obiettivo prioritario -come già evidenziato in altre eccellenti iniziative del Liceo – del potenziamento di quelle competenze relazionali, comunicative e professionali che rendono i ragazzi capaci di interagire in modo autonomo e consapevole con il pubblico e con le istituzioni del territorio.

Attraverso questa sinergia con il MArRC, per la cui preziosa disponibilità si ringrazia il Direttore Fabrizio Sudano, il Liceo Volta conferma ancora una volta la validità del proprio approccio didattico sperimentale, capace di formare cittadini informati e orgogliosi delle proprie radici, pronti a raccontare con passione la bellezza e la storia della propria terra.