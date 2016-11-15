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Il Liceo’G. Rechichi’ presenta lo spettacolo ‘Itaca, il Nostos’

Il Liceo di Polistena porta al Castello Ruffo di Scilla uno spettacolo letterario musicale, presentato in conferenza stampa al Consiglio regionale

15 Novembre 2016 - 15:45 | di Redazione

Il castello Ruffo di Scilla di notte, sede dell'Horcynus Festival 2016

Giovedì 17 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo letterario musicale “Itaca, il Nostos”, realizzato e prodotto dal Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, che si terrà sabato 19 novembre alle ore 18 al Castello Ruffo di Scilla.
All’incontro con i giornalisti prenderanno parte Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore alla Cultura della Provincia, Pasquale Ciccone, Sindaco di Scilla e Francesca Maria Morabito, dirigente scolastico del “Rechichi”.
Saranno presenti i docenti e gli studenti del Liceo.
In allegato la locandina dell’evento.

Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Itaca, il Nostos del Liceo Rechichi

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