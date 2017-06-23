Il lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla festeggia i suoi primi 25 anni
Il lido di Chianalea si prepara al Gran Gala per il 25° anniversario e al Weekend del Benessere: ecco gli appuntamenti in programma
23 Giugno 2017 - 10:58 | di Vincenzo Comi
Il lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla si prepara per festeggiare i suoi primi 25 anni.
La piccola cala di Chianalea si è trasformata nel tempo in uno degli stabilimenti balneari più graziosi e accoglienti della costa tirrenica, a due passi (in direzione Nord) dallo svincolo che congiunge l’uscita Scilla dell’A2 (ex A3) con la Statale 18.
Dopo il successo degli eventi di metà giugno con la degustazione di pescespada Xifia Gladius Gourmet, il Lido Cala delle Feluche si appresta a festeggiare il 25° Anniversario con il Gran Gala nei giorni 25 e 26 e con il Weekend del Benessere Yoga Pilates Sports Vegan dal 30 giugno al 3 luglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito caladellefeluche.it e sulla pagina facebook .
Ti invitiamo a festeggiare il 25mo anniversario domenica sera alle 21.30 con un divertente ed elegante party in spiaggia (aperitivo di benvenuto – buffet – piatto sapore di mare – sangria vino e bevande fino ad esaurimento € 12,00 – taglio torta e spumante per tutti – musica dal vivo – falò ,lancio skylantern – seduti in spiaggia – prenotazione obbligatoria)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie