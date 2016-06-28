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Riapertura del Lido Comunale ‘Genoese Zerbi’

Mercoledì 29 giugno alle 18 l'incontro per la riapertura del Lido Comunale Genoese Zerbi di Reggio Calabria dopo i lavori di manutenzione e pulizia

28 Giugno 2016 - 11:24 | di Vincenzo Comi

Il Lido Comunale Genoese Zerbi di Reggio Calabria

Si terrà domani mercoledì 29 giugno alle ore 18:00 l’incontro pubblico per la riapertura del Lido Comunale “Genoese Zerbi” di Reggio Calabria.
La struttura è stata riqualificata con diversi lavori di manutenzione e pulizia nelle ultime settimane.

All’incontro con la stampa, che si terrà alle 18:00 all’interno del Lido Comunale nei pressi dell’ingresso principale, sarà presente il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

I cittadini sono invitati a partecipare.

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