Riapertura del Lido Comunale ‘Genoese Zerbi’
Mercoledì 29 giugno alle 18 l'incontro per la riapertura del Lido Comunale Genoese Zerbi di Reggio Calabria dopo i lavori di manutenzione e pulizia
28 Giugno 2016 - 11:24 | di Vincenzo Comi
Si terrà domani mercoledì 29 giugno alle ore 18:00 l’incontro pubblico per la riapertura del Lido Comunale “Genoese Zerbi” di Reggio Calabria.
La struttura è stata riqualificata con diversi lavori di manutenzione e pulizia nelle ultime settimane.
All’incontro con la stampa, che si terrà alle 18:00 all’interno del Lido Comunale nei pressi dell’ingresso principale, sarà presente il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori e i Consiglieri comunali.
I cittadini sono invitati a partecipare.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie