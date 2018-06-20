Tutto pronto per l’opening del Lido El Caribe, in programma sabato 23 giugno. Il lido situato a Melito di Porto Salvo aprirà la stagione con il botto, grazie alla special guest Anfisa Letyago, dj di caratura internazionale.

Nata a Mirnij, un paesino di minatori e pescatori perso nella tundra della Siberia orientale, Anfisa Letyago da diversi anni si è stabilita in Italia. In breve tempo è diventata una delle dj girl più richieste nei club italiani e pure una fashion icon.

“Difficile se non impossibile trovare una definizione che descriva in pieno il ruolo di Anfisa nel mondo entertainment. Dj, producer, testimonial e direttore musicale Anfisa riesce a coniugare sapientemente abilità tecniche e un gusto insoliti per la sua giovane età. Spinta dalla passione per la musica lascia molto presto la terra natia in Siberia per approdare in Italia. Ai primi del 2010 esordisce dietro la consolle ed è inarrestabile. Si esibisce nei migliori club della scena nazionale ed esplora diverse sonorità approdando anche ad eventi che la vedono in dj set solo vinile. Non solo.

Il suo carisma, la sua immagine ma soprattutto il suo sound hanno attirato l’attenzione di tanti brand internazionali, come DIOR HOGAN, HANNY DEEP, ITALIA INDEPENDENT, MARTINI e tanti altri, con collaborazioni importanti che l’hanno vista protagonista, influencer, testimonial. Recentemente ha firmato le musiche ed è stata testimonial dello Spot Hyundai per la nuova KONA. Viene scelta dal premio Oscar Paolo Sorrentino per la selezione musicale e il dj set in occasione dell’evento SECONDA PELLE a Roma riscuotendo il consenso del pubblico e degli stessi addetti ai lavori. Anfisa si confronta ben presto anche con il pubblico dei festival esibendosi al MATES, ROCK IN ROMA, RELOAD MUSIC FESTIVAL, PROJECT X, CITY FEST, oltre ad essere scelta come Opening Act per artisti come: MARTIN GARRIX, DON DIABLO, DADDY’S GROOVE, PENDULUM, DAVID GUETTA, AXWELL & INGROSSO, STEVE AOKI, solo per citarne alcuni. Il confronto con il mondo internazionale stimola Anfisa verso un percorso da producer in continua evoluzione. Il suo esordio discografico è stato “STOP TALKING” con la top label Spinnin’ Records mentre ha appena pubblicato I FEEL EP con Natura Viva ed è già un successo supportato dai colleghi e da tutti i suoi fan. Viene scelta e selezionata per la direzione musicale e dj ufficiale dall’attore Maurizio Battista che la vuole accanto a sè per la puntata zero di IO SONO BATTISTA in onda il prossimo settembre in una delle reti Mediaset Anfisa riesce a far arrivare il suo sound in giro per il mondo anche grazie ai suoi dj set mensili appuntamenti fissi su Ibiza Global Radio e Pioneer”

I dj’s resident del Lido El Caribe sono Dj Lenu e Saso Franzè, voice affidata a Broos e Paky C. Assicurato un grande spettacolo e il tutto esaurito per l’inaugurazione del Lido El Caribe: “Abbiamo puntato nuovamente su Anfisa Letyago perché avendola già ospitata conosciamo le sue qualità. Crediamo di avere un bel progetto per questa estate, la nostra parola d’ordine è qualità. Ci sono diverse idee ed eventi in programma, ma li sveleremo con il passare delle settimane”, rivela Sile Palumbo del Lido El Caribe.

Le serate disco saranno organizzate ogni sabato sera, mentre il fiore all’occhiello saranno le domeniche pomeriggio e il grande evento in programma la notte di San Lorenzo. “Lo scorso anno abbiamo registrato ben 4 mila presenze la notte del 10 agosto, speriamo quest’anno di poter fare ancora meglio”, dichiara Palumbo.

Divertimento ma non solo. Presso la struttura situata sul Lungomare di Melito Porto Salvo è attivo un ristorante-pizzeria, con pesce fresco e specialità culinarie.

Lido El Caribe, Lungomare dei Mille, Melito di Porto Salvo

Contatti:

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