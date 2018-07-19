L’estate del lido El Caribe non si ferma più. Ospiti di rilievo, tra i più conosciuti nel panorama del mondo dello spettacolo italiano, per la struttura situata a Melito di Porto Salvo.

Dopo gli eventi di successo sabato 7 luglio con ‘Le Donatella’, al Lido El Caribe e sabato 14 luglio con Francesco Monte, presso lido El Caribe un nuovo ospite in arrivo dal programma ‘Uomini e donne’, ovvero Andrea Melchiorre.

Chi è Andrea Melchiorre

Ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, Andrea Melchiorre oggi è un affermato fashion blogger. Romano, classe 1993, è sicuramente un volto noto per i telespettatori di Canale 5. Nel salotto di Maria De Filippi è stato corteggiatore (e poi la scelta) della tronista Valentina Dallari. Correva l’anno 2015. La relazione con l’ex tronista è terminata dopo poco e Melchiorre, che si era presentato come studente della facoltà di Economia a Roma, due anni dopo è entrato poi a far parte del cast di Temptation Island 2017, in qualità di tentatore single.

“La nostra estate prosegue intensa e frenetica, ci tengo a ringraziare i numerosi clienti che vengono a trovarci sia nei party del sabato sera che in quelli della domenica pomeriggio. Dopo l’evento con Francesco Monte abbiamo scelto un altro volto noto di Uomini e donne, speriamo di poter replicare il successo ottenuto sabato scorso”, dichiara Sile Palumbo.

Tutti gli eventi in programma presso El Caribe saranno un ‘lungo antipasto’ verso la serata di punta che si terrà il 10 agosto, non a caso infatti è proprio #flyto10agosto l’hastag scelto per rappresentare l’estate della struttura di Melito di Porto Salvo.

Il ristorante-pizzeria del lido

Divertimento ma non solo. Presso El Caribe è attivo un ristorante-pizzeria, con pesce fresco e specialità culinarie.

Lido El Caribe, Lungomare dei Mille, Melito di Porto Salvo

Contatti:

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Natale 3280614097

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