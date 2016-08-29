Lido Net1, Abbracciamo l’autismo, raccolti 855 €

Si è concluso l’evento della serata di beneficienza del 28 agosto “Abbracciamo l’autismo“, organizzato dall’ADS Intorno a me mille colori, presso il locale Lido Net1 di Reggio Calabria l’aperi-cena ha registrato la partecipazione di tanti amici per un ricavato di euro 855,00, da devolvere alle famiglie più bisognose, per far fronte a ulteriori interventi terapeutici riabilitativi ai propri figli, presenti anche molti rappresentanti di associazioni e ordini professionali della città,

Si ringraziano altresì gli sponsor, la Vodafon Store Le Ninfee di Viale Calabria n. 310 – Comitato Corso Sud – Taxi Assistenza Sanitaria Zavaglia , che con il loro contributo economico, si è potuto far fronte alle spese necessarie per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento.

La serata è stata animata dal gruppo musicale Live Nigra e la sua band, i loro brani trattano delle tematiche introspettive e sociali facendo riferimento alle guerre nel mondo, nonchè al delicato tema dell’indifferenza, che descrivono al meglio i tempi attuali dove l’umanità risulta distratta dall’odio e dalla sete di potere.

La serata è stata diretta ed animata dal Lightning Dj Andrea Gattuso, con musica discoteca.

Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti, ed ai proprietari del Lido Net1 che con la loro organizzazione e professionalità ha permesso la buona riuscita dell’evento.