L’International House presenta il nuovo anno

Inaugurazione del nuovo anno associativo con il calendario dei corsi di lingue e delle certificazioni Ditals, Eipass e CILS

L’Associazione Interculturale International House è lieta di invitare tutti gli interessati all’inaugurazione del nuovo anno associativo che si terrà giovedì 29 Settembre 2016 alle ore 18:00 presso la propria sede in Via Santa Lucia al Parco n. 9 (Reggio Calabria).

Il momento conviviale sarà occasione per presentare il calendario delle attività associative che prevede corsi di lingue europee ed extraeuropee per tutte le fasce di età e per tutti i livelli, corsi di orientamento all’esame DITALS di Base, di I e di II Livello, corsi per le certificazioni informatiche Eipass nonché corsi di italiano a stranieri valevoli per la certificazione della lingua italiana utile ai fini del permesso di soggiorno o per il superamento dell’esame CILS.