L’intramontabile Amii Stewart scatena l’entusiasmo dei reggini. In migliaia per il live sul Lungomare. GUARDA IL VIDEO!

Prima volta per la regina della disco music anni ’70 a Reggio Calabria. Amii Stewart chiama. Reggio Calabria risponde con migliaia e migliaia di reggini in piazza Indipendenza per accogliere la cantante di origine americana.

Citynow.it ha incontrato poche ore prima del concerto di sabato sera l’artista Amii Stewart all’hotel Excelsior.

Accanto a lei, il consigliere provinciale delegato al Turismo e Spettacolo Francesco Cannizzaro.

“Amii Stewart è un’artista che trasmette a distanza di tanto tempo energia coinvolgendo le varie generazioni. Tutti ricorderanno “Knock on wood”, brano che nel panorama musicale, ha creato un nuovo sound”. Il fascino della 58enne americana ha raccolto, nel live di sabato, l’entusiasmo dei reggini amanti della disco music.

Queste le parole dell’artista americana. “E’ stato un periodo meraviglioso. Ancora oggi, il mio brano viene suonato e cantato perché una è canzone disco ma anche molto evergreen. Il vostro è un Paese straordinario, amo l’Italia, forse la amo più di alcuni italiani perché la mia è stata una scelta e non un’imposizione venire qui. Già dalle prime volte, ho subito sentito un legame così forte da non voler più perderlo. Per la prima volta, vengo a Reggio Calabria e non ho potuto vedere molto della vostra città ma mi è bastato il Lungomare per farmi venire la voglia di ritornare…”Ecco l’intervista video esclusiva rilasciata ai microfoni di citynow.it online link