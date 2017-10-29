Dopo qualche anno di fermo torna il Linux Day nei locali del FabLab Reggio Calabria, tra mondo Makers, modellazione 3D, Arduino e Raspberry Pi

Si rinnova a Reggio Calabria, dopo qualche anno di fermo, l’appuntamento Nazionale con il Linux Day.

I locali del FABLAB REGGIO CALABRIA si aprono ad esperti e curiosi del mondo Linux molto vicino all’idea MAKERS tipica dei fablab. Le tematiche trattate lungo il pomeriggio hanno spaziato dal Mondo dei Makers alla modellazione 3D, dall’utilizzo di ARDUINO a quello della RASPBERRY PI individuandone pregi, difetti, potenzialità e limiti dei diversi sistemi.

Alla piacevole serata hanno partecipato un buon numero di visitatori provenienti dal mondo universitario reggino e messinese, e da quello scolastico di secondo grado del liceo scientifico VINCI di Reggio Calabria.

Già è partita una manifestazione di intenti per poter rendere il prossimo appuntamento più ricco sia dal punto dei contenuti che delle istituzioni preposte.

Appuntamento dunque al prossimo anno 🙂