Si è concluso pochi giorni fa il Linux Day 2018, giornata nazionale dedicata a Linux e al software libero, organizzato per la città di Reggio Calabria dall’Associazione Culturale bit01.

L’ evento si è svolto al Cineteatro Metropolitano ed ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’utente verso l’uso del software libero e del sistema operativo Linux. Ottimo il workshop finale dedicato al confronto con gli utenti e alla dimostrazione delle diverse versioni di Linux, grazie a molteplici postazioni messe a disposizione per i partecipanti.

I talk e gli interventi della giornata

Il Presidente Francesco Ressa ha aperto l’ evento con la presentazione dell’ Associazione e dei suoi collaboratori, successivamente sono stati affrontati vari talk come “ cosa è Linux e l’ Open source “ che ha visto come relatore lo stesso presidente “ come e quale distribuzione Linux scegliere” talk presentato da Andrea Giacobbe Fiorenza passando per “IT Security” intervento effettuato in collegamento direttamente da Milano dall’Associate Consultant a TIBCO e Consulente informatico Francesco Fresta, per concludere poi con “ Mozilla Firefox e la privacy “ di Giuseppe Sgro’ e “ Raspberry Pi e retro game” di Raffaele Aloi.

L’organizzatore ha dichiarato ai microfoni di CityNow: “Mi aspettavo questa risposta del pubblico che tra l’altro aveva in parte dato adesione via web. Tale adesione ha permesso la partecipazione al contest finale ed assegnato al sorteggiato un buono del valore di 50 euro presso Assitech. Quest’evento è da stimolo per il movimento sull’intero territorio che attualmente ha dei margini di miglioramento e possibilità di divulgazione, vista l’importanza del software libero che l’utente, spesso senza saperlo, ha a disposizione e può attingere in maniera gratuita.

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Le prossime iniziative di bit01

Come anticipato a margine del Linux Day 2018, l’ Associazione Culturale bit01, organizzerà a breve altri eventi atti a divulgare l’informatica in tutte le sue forme.