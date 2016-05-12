L’Istituto Severi di Gioia Tauro teatro per un giorno

L’auditorium “Nicholas Green” dell’Istituto Severi di Gioia Tauro si trasforma in teatro per un giorno. Stamattina alle ore 11:00 infatti gli studenti dell’Istituto Superiore hanno assistito entusiasti al monologo “Io, San Francesco di Paola” interpretato dall’attore calabrese Walter Cordopatri.

Ricordiamo che proprio quest’anno ricorre il secentenario della nascita del Santo calabrese. Un viaggio toccante e intenso che ripercorre la vita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cristianità.

Il Severi, nella persona del Dirigente Scolastico Gelardi, ha così deciso di ospitare presso l’istituto stesso un momento culturale importante che ha permesso agli studenti di biennio e triennio di conoscere parte della vita e delle opere del Santo della carità. In scena Annalisa Schiavone nel ruolo del Diavolo.

Musiche inedite dei Maestri Carmelo Morabito e Pierluigi Carbone. Alla fine dello spettacolo, l’ attore Walter Cordopatri ha avuto modo di presentare davanti ai ragazzi del Severi, la Scuola di Recitazione della Calabria della quale è direttore artistico.

La Scuola nascerà a Cittanova nel prossimo autunno, è stata presentata ufficialmente per la prima volta lo scordo 2 Maggio presso il “POLO SOLIDALE per la legalità” a Cittanova, e si tratterà della prima struttura formativa dedicata all’arte della recitazione dell’intera Regione.