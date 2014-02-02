“L’Italia vista da mille voci”. Il comico reggino Calabrese conquista lo ‘Zanotti Bianco’.

di Vincenzo Comi – Centinaia di voci si alternano sul palco dello ‘Zanotti Bianco’ di Reggio Calabria. Linguaggi differenti caratterizzati da tonalità ed accenti vari. Sono le mille voci provenienti da un solo artista. Gennaro Calabrese, reggino doc, torna nella sua città per abbracciare il proprio pubblico alla Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria prima del grande debutto con il nuovo spettacolo “Torno a scuola”, da aprile prossimo, in tutti i teatri italiani.

Uno show tra musica, monologhi e satira

Nel pomeriggio di sabato il noto comico reggino ha rispolverato il meglio del suo repertorio mettendo in scena un vero e proprio show per i tanti soci dell’Accademia e reggini desiderosi di trascorrere una serata all’insegna dell’humor e della comicità farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira.

Il noto show man ha messo i panni dei big del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica ‘punzecchiando’ i personaggi più illustri del nostro Paese. Lo show inizia con un personaggio che Gennaro Calabrese ha sempre amato, Luca Giurato. Dal noto presentatore romano il comico reggino affronta temi attuali e questioni scottanti interpretando grandi miti della storia del cinema e della tv e della musica. Adriano Celentano, Lucio Dalla, Zucchero, Renato Zero, Massimo Ranieri e poi Emilio Fede, Matteo Renzi, Beppe Grillo e tanti altri. ‘L’Italia vista da mille voci è un viaggio satirico nel cuore del costume italiano, attraverso le voci di numerosi personaggi famosi ma anche un excursus parallelo nelle controversie della nostra società – afferma l’attore Calabrese – Non è facile far ridere ma con questo spettacolo riesco a tirar fuori il meglio di un’Italia che potrebbe davvero dare molto di più ai giovani, ai professionisti, a tutti coloro che non sposano l’idea di dover per forza emigrare verso altri Paesi ma lottano con tutte le loro forze per restare qui e contribuire allo sviluppo di questa terra.’Ad accompagnare l’imitatore reggino sul palco il corpo di ballo composto dalla coreografa Valeria Palmacci e Licia Cricchi e seguito al mixer dalla Nicolosi Production.

Dagli Sgommati al premio Massimo Troisi

Gennaro Calabrese, già conosciuto al grande pubblico per il programma satirico “Gli Sgommati”di Sky Uno, ha recentemente ottenuto il premio “Massimo Troisi” al festival internazionale del cinema “Mendicino Corto”, nota kermesse giunta all’ottava edizione e che quest’anno ha visto nel novero dei big per la sezione cabaret trionfare il nostro attore reggino. Oltre due ore di pura comicità per uno show che ha entusiasmato la platea stracolma dello ‘Zanotti Bianco’.