L’ITT “Panella-Vallauri contro la violenza sui bambini

Studenti dell'ITT Panella-Vallauri in piazza con Unicef e Kiwanis per la Giornata dei diritti dell'infanzia: gli interventi e la parata sul Corso Garibaldi

Il 20 novembre 2014 si è svolta, in tutto il mondo, la “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Anche una folta rappresentanza dell’ITT “Panella-Vallauri”di Reggio Calabria, insieme ad altre scuole di diversi ordini e gradi della città e del circondario, ha partecipato ad un’iniziativa organizzata dall’Unicef e dal Kiwanis, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sui bambini. Appuntamento, per tutti, alle 9.30 davanti il palazzo della Provincia di Reggio Calabria, in Piazza Italia.

Autorità, scuole e associazioni in piazza

Presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla legalità Eduardo Lamberti-Castronuovo, il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il Governatore Distrettuale del Kiwanis Elio Garozzo, il Luogotenente dell’Associazione Antonio Ielo e la dottoressa Francesca Pizzi.

L’iniziativa si è aperta sulle note dell’Inno Nazionale. La dottoressa Francesca Pizzi ha illustrato l’iniziativa. Il Governatore Distrettuale del Kiwanis Elio Garozzo ha descritto come l’Unicef e il Kiwanis lottano insieme per una grande battaglia, quella contro la violenza sui bambini, sottolineando che la carta dei diritti va rispettata.

Il Luogotenente Antonio Ielo ha affermato che vedere tanti bambini uniti fa riconciliare gli adulti con la vita.

Il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa ha sottolineato il diritto al gioco e apprezzato l’impegno del Kiwanis nell’obiettivo di azzerare i focolai di tetano entro il 2015, in ogni parte del mondo.

La lettura dei diritti e le richieste al sindaco

Rappresentanti dell’Associazione K-Kids del Kiwanis, insieme agli alunni della scuola Primaria “Cassiodoro”, hanno dato lettura degli articoli della Dichiarazione sui diritti dei Bambini.

Un alunno per ciascuna delle scuole presenti, ha fatto una richiesta al Sindaco sui desideri e le esigenze dei bimbi nei quartieri cittadini.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha affermato che, quando si parla di diritti non si deve mai chiedere “per favore ciò di cui si sente necessità” e che bisogna essere curiosi, per conoscere cosa succede nella propria città.

Al termine degli interventi si è dato inizio a una parata delle scuole lungo il Corso Garibaldi, i bimbi si sono mossi in direzione di Piazza De Nava, accompagnati dalle note della banda musicale “Euterpe” di Catona.