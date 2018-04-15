[LIVE] Agrigento-Viola, FINALE: ennesima meravigliosa sinfonia dei nero-arancio!
La Viola Reggio Calabria vince 88-86 ad Agrigento nonostante la penalizzazione di 34 punti: cronaca, parziali e statistiche del live di CityNow
15 Aprile 2018 - 17:35 | di Teo Occhiuto
Concludere la stagione nel migliore dei modi, almeno sul parquet. La Viola Reggio Calabria, colpita in settimana dai 34 punti di penalizzazione che la condannerebbero, salvo ribaltoni nei successivi gradi di giudizio, alla Serie B, rende visita ad Agrigento. I ragazzi di Calvani, sui social, hanno dichiarato di voler vincere le partite che restano da qui alla fine della regular-season, a prescindere dalle vicende extra-cestistiche. Segui il LIVE MATCH di CityNow.it a partire dalle 17.40!
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FORTITUDO AGRIGENTO 86
VIOLA REGGIO CALABRIA 88
Primo periodo: 23-18
Secondo periodo: 43-41 (20-23)
Terzo periodo: 60-59 (17-18)
Quarto periodo: 86-88 (26-29)
FINALE: 86-88
MONCADA AGRIGENTO: Zilli 9 ••••, Evangelisti 11 ••, Zugno 4 •, Savoca, Pepe 20 •••, Lovisotto •, Cannon 8 ••, Williams 19 ••••, Guariglia 2 •••, Rotondo, Ambrosin 13 ••••, Cuffaro, Magro. COACH: Ciani.
Falli (•) commessi nel periodo: 5
METEXTRA REGGIO CALABRIA:Taflaj ••, Fabi 9 •••, Caroti 10 ••, Rossato 11 •••, Baldassarre 21, Roberts 15 •••, Adbogan 2, Benvenuti 10 ••••, Carnovali 4. COACH: Calvani.
Falli (•) commessi nel periodo: 5
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